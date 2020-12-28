Мобильный госпиталь в курортном городе принял своих первых пациентов, сообщили в пресс-службе минобороны РФ.По информации ведомства, всех поступивших граждан осмотрели квалифицированные медики. Они продолжают получать всю необходимую медпомощь в инфекционном госпитале.- Все поступившие на стационарное лечение пациенты находятся под постоянным наблюдением квалифицированных военных медиков, – также сообщили в ведомстве.Напомним, из-за нестабильной эпидобстановки на полуострове глава Крыма обратился к Министерству обороны РФ с просьбой развернуть дополнительные ковидные госпитали. 23 декабря, на просьбу откликнулся президент России Владимир Путин. Он поручил развернуть госпитали в Ялте и Симферополе в ближайшие дни.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50