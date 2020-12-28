За последние сутки в Крыму зарегистрировано 343 случая коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.- Из общего количества заболевших 295 выявлены при обращении за медицинской помощью, 48 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - отметил он.За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3431 человек.С начала пандемии количество выздоровевших составило 18 873 человека.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50