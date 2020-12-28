За истекшие сутки коронавирус унес еще 8 жизней, сообщили в пресс-службе минздрава РК.Таким образом, с начала пандемии количество летальных случаев составило 483 случая.Напомним, за последние сутки в Крыму зарегистрировано 343 случая коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.с начала пандемии количество выздоровевших составило 18 873 человека. 28 декабря всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3431 человекСтали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50