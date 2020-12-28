В новогоднюю ночь симферопольцы смогут добраться в любую точку города на общественном транспорте до 2 часов ночи, сообщили в пресс-службе администрации столицы.- Чтобы в центре города не было скопления людей в период коронавируса, решено, что троллейбусы и автобусы будут курсировать по столице 31 декабря до 2 часов ночи, - отметили в ведомстве.На автобусных маршрутах вечером и ночью задействуют не менее 30% подвижного состава. В том числе по городу будут курсировать новогодние, украшенные троллейбусы.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50