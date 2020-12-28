В Симферополе появятся новые парковки на месте старых металлических гаражей, сообщила глава администрации крымской столицы Елена Проценко.В скором времени в городе начнут расширять проезды. В первую очередь под снос пойдут старые металлические гаражи.- Потому что зачастую люди не оставляют там автомобили, а просто хранят там имущество. Эти площадки мы будем асфальтировать, наносить разметку, чтобы были дополнительные парковочные места. Действительно, жильцы домов не имеют возможности оставить транспорт, паркуют его на зеленых зонах, что тоже недопустимо, - рассказала на онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».Кроме того, власти полуострова также планируют заняться вопросом строительства многоуровневых парковок. Но на эти цели пока нет средств в республиканском бюджете.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50