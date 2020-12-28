Недавнее посещение Крыма сыграло с известной российской блогершей злую шутку. Как сообщили в пресс-службе украинского погрануправления, после визита солнечного полуострова девушке запретили на три года въезжать на территорию Украины.Инстаблогер летела с отдыха в Турции и во время прохождения паспортного контроля на границе «незалежной» оказалось, что недавно девушка посещала Крым.По информации украинского ведомства, сотрудники пропускного пункта «Киев» запретили въезд блогерше, гражданке России 1994 года рождения, однако имя не уточнили.Нарушение девушки пограничники объяснили как «нарушение порядка въезда-выезда» на территорию полуострова.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50