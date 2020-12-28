Прокуратура Симферополя возбудила дело об административном правонарушении против инженера, подготовившего техплан здания, у которого отсутствовала часть наружных стен, а также не было дверных и оконных проемов.Нарушитель указала в документе, что строение – завершенный строительством двухэтажный жилой дом.Всего в этом году сотрудники Госкомрегистра направили 60 материалов о нарушениях, допущенных инженерами.- Из них больше 50 случаев связаны с внесением заведомо ложных данных. Общая сумма наложенных штрафов составила 270 000 рублей, кому-то вынесены предупреждения, - цитирует пресс-службу комитета Крымское информационное агентство.Инженер же, против которого возбудили дело, трижды признавался виновным, и ему было запрещено заниматься кадастровой деятельностью.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50