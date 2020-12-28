В курортном городе полуострова в мобильных ковидных госпиталях уже начали принимать первых пациентов. Первое видео оказания помощи уже появилось на сайте Минобороны РФ.Все пациенты, которым потребовалась помощь медиков в стационаре, находятся под постоянным наблюдением врачей. В распоряжении мобильных госпиталей есть аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и необходимый запас лекарственных средств.Напомним, на прошлой неделе два госпиталя доставили на территорию полуострова из Ростова-на-Дону вместе с личным составом медицинского отряда специального назначения. Всего в Крым прибыло 100 военнослужащих.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50