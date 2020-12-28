Три капитальных и три модульных детсада Симферополя будут готовы в следующем году. В своих стенах учреждения смогут принять почти 1500 человек.- В первом квартале и в первом полугодии 2021 будут открыты дополнительно три модульных детских сада вместимостью по 100 деток. По программе ФЦП у нас будет три детских сада по 260 мест. Дополнительно детский сад «Семицветик» на Лексина – 66 мест, - пояснила глава крымской столицы Елена Проценко во время онлайн-конференции.Она добавила, что на сегодняшний день своей очереди ждут 4 тысячи 701 ребенок в возрасте от 2 до 7 лет. А благодаря контролю строительных работ по детсадам очередность за последний год удалось существенно сократить.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50