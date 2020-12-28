С момента начала запретов от Роспотребнадзора прошла всего неделя. За это время полицейские успели проверить почти 200 объектов общепита во всех крымских городах. Самыми строптивыми, по данным ведомства, оказались в крымской столице - здесь зафиксировали 9 нарушений.Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики, проверяющие охватили все муниципалитеты, но больше всего проверок прошло в Симферополе. Из 196 объектов 9 проверку не прошли. Все нарушения зафиксировали в крымской столице.Напомним, новогодние ограничения для жителей Крыма начались с 20 декабря. До 15 января на полуострове полностью запрещены праздничные программы в отелях, ресторанах, клубах и других закрытых помещениях.Также с 25 декабря по 15 января запретили официально работу фуд-кортов в торговых центрах, кроме формата на вынос и доставку.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50