30 декабря в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов отключат свет, потому что начнется ремонт электросетей.Где не будет светаСИМФЕРОПОЛЬс 8.00 до 17.00ул. Отважных, 2-42(чет), 1-39(нечет);просп. Победы, 298/2, 296-328(чет);ул. Механизаторов, 1-10;ул. Тенистая, 1-55(нечет);ул. Белая, 2-34(чет), 1-37(нечет);ул. М. Рыбалко, 3;ул. Гридасова, 14;ул. Дмитриева, 2/17, 5;ул. Крайняя;ул. Земляничная;ул. Клубничная;ул. Малиновая;ул. Калиновая;ул. Рябиновая;ул. Ламброзо;ул. Симферопольская;СТ «Садовод»СЕВАСТОПОЛЬс 9.00 до 12.00пр. Генерала Острякова 85-А,117-127,131;ул. Генерала Хрюкина 3,5;ул. Маршала Геловани 30;ул. Красносельского 1,5,7,5-А;ул. Истомина 29,31,35,37;ул. 2 Бастионная 12-А,2,1-А,3-А;ул. Одинцова 2-А,2,4,1-11с 9.00 до 13.00ул. Генерала Лебедя,2-В,2-а;пр. Генерала Острякова,141-А,141-Б,141-В,141,143,143-А,147-149,149-А,151-А,151-Б,155-З;ул. Генерала Хрюкина 12-Б;ул. Сарандинаки 7А,9;ул.4-я Сарандинаки 7-А,5,9с 9.00 до 17.00ул. Малиновского 11,13,32;ул. Шевкопляса 6,8,1,5,7;пер. Мореходный 2-14,1-5;про. Троицкий 2-12,15-А,1-3;ул. Мореходная 33село Вишневое: ул. Киселева 4-32,1-29; ул. Качинская 16-60,39-А,27-59; ул. Садовая 2-10,1-7; ул. Угловая 1, ул. Садовая 12-28,9-19; ул. Заречная 2-14,11-а,1-9Полюшко: туп. ЗеленыйСтали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50