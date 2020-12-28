Около села Новопавловка Бахчисарайского района водитель иномарки сбил пешехода.Сообщение в службу спасения об инциденте поступило 26 декабря в 19.48. На место происшествия оперативно выехала дежурная бригада «КРЫМ-СПАС» в количестве 3 человек, карета «скорой помощи» и сотрудники ГИБДД.Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось с помощью гидравлического инструмента извлекать пешехода из-под машины марки Nissan Almera.Из-за полученных травм пострадавший скончался на месте.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50