За три осенних месяца в Крыму отдохнули 1 миллион 802 тысячи 900 человек. Об этом КП-Крым сообщили в Министерстве курортов и туризма РК.- В сентябре в Крыму отдохнуло 1 114,3 тысяч туристов, что на 40% выше уровня аналогичного периода 2019 года, в октябре рост составил 31% до 427 тысяч туристов, в ноябре - 10% до 261,6 тысяч туристов, - уточнили в Минкурортов.Напомним, за два летних месяца полуостров успел принять 3 миллиона 539 тысяч отдыхающих. Из-за атниковидных ограничений сезон начался с 1 июля.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50