Жителей Крыма приглашают посмотреть Кремлевскую елку, премьерный показ которой состоится 31 декабря в 18.00. Мероприятие будут транслировать на федеральном детско-юношеском телеканале «Карусель».В этом году публику ждет сказочное представление «Пятое время года, или кто придумал Новый год». На сцене Государственного Кремлевского дворца главные герои – Хранитель праздничных традиций и Гаджет – расскажут о пятом времени года, разгадают тайны главного торжества, а также познакомят с традициями празднования в разных странах.Новогоднее представление и телетрансляция организованы по поручению президента России Владимира Путина. В нем приняли участие артисты ведущих московских театров и кино. Команда сборной России по акробатике, чемпионы мира и Европы по спортивному рок-н-роллу, пишет Крымская газета.Повтор спектакля состоится 7 января в 19.30 и 13 января в 17.00.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50