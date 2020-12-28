Во дворе жилого многоэтажного дома в Симферополе по улице Гайдара установили детскую площадку прямо на грязи. Фотографии с «грязевыми кораблем» попали в соцсети и очень удивили жителей столицы.В администрации города прокомментировали странные действия рабочих. Выяснилось, что старшая дома, к которому относится двор, согласовала установку.- Новую площадку установили после согласования со старшей дома. Но игровая зона пока не открыта и не готова встречать детей. Подрядчику предстоит отсыпать территорию специальным материалом, который позволит содержать территорию в порядке даже в дождливую погоду, - отметили в администрации.Отсыпку произведут в ближайшее время.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50