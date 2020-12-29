29 декабря – это день пророка Аггея. Народные приметы гласят, что каков Аггей, таким и апрель будет. День же обещает быть теплым.- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Днем тепло до +13…+15°.На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Днем +11…+13°.Вода в Черном море +7°…10°.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50