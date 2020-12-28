В Крыму завершилось строительство седьмого этапа трассы «Таврида», который проходит по территории Севастополя. Объект полностью закончен и введен в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе правительства города.- От экспертов Ростехнадзора получены документы, которые подтверждают готовность объекта к работе и его соответствие проектной документации. Севастопольский участок ввели в эксплуатацию сотрудники департамента архитектуры и градостроительства, - рассказали в ведомстве.Заключающий документ подтвердил, что дорога построена без нарушений.Подрядная организация ранее получила аналогичные документы по остальным шести этапам строительства. Напомним, трасса «Таврида» тянется от Керчи до Севастополя.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50