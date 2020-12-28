В Симферополе рабочий, делавший ремонт у местного жителя, украл из спрятанной в шкафу коробки 85 тысяч рублей и 100 долларов.В отделение полиции крымской столицы обратился 26-летний горожанин: неизвестный вынес из его дома крупную сумму денег.Подозрение сотрудников правоохранительных органов пало на 30-летнего мужчину, делавшего в доме пострадавшего ремонт. Задержанный признал свою вину и пояснил, что коробку с деньгами нашел в шкафу.- Всю неделю злоумышленник незаметно для хозяина брал деньги из найденной коробки, которые впоследствии тратил на ремонт своего старенького автомобиля, - уточнили в пресс-службе МВД по РК.Против рабочего возбудили уголовное дело по факту кражи. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50