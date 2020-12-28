На официальном сайте госзакупок появилась заявка от властей Симферополя на приобретение 800 тонн денатурированной соли. Реагент приобретается для нужд коммунального предприятия МБУ «Город».Солью, за приобретение которой готовы выложить 30,1 миллиона рублей, собираются обрабатывать автодороги и тротуары зимой. За каждую тонну реагента власти крымской столицы готовы платить по 37 тысяч рублей.Подать заявку на участие в онлайн-аукционе можно до 12 января 2021 года. Сами же торги состоятся 14 января.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50