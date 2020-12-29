В Крыму за сутки зарегистрировали 332 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в 7 из которых болезнь развивалась бессимптомно.Из общего числа инфицированных в больницу за медицинской помощью, почувствовав неладное, обратилось 276 человек. Еще 56 выявили среди тех, кто контактировал с ранее зараженными пациентами.- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 756 человек, - сообщил в социальных сетях глава Крыма Сергей Аксенов.За весь период с начала распространения вируса в Крыму болезнь успешно побороло 19 тысяч 248 человек. Умерло за этот же период 483 человека.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50