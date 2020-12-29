В Крыму за сутки зафиксировали еще 9 летальных случаев от новой коронавирусной инфекции. Таким образом, число скончавшихся от COVID-19 за весь период с начала пандемии в регионе достигло 492 человека.Напомним, в Крыму за сутки COVID-19 выявили у 332 человек. В 7 случаях болезнь развивалась бессимптомно.Из общего числа зараженных в больницу за медицинской помощью, почувствовав неладное, обратилось 276 человек. Еще 56 выявили среди тех, кто контактировал с ранее зараженными пациентами.За сутки в региональных лабораториях на коронавирус проверили 756 человек.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50