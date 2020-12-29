Авиакомпании начали продажу авиабилетов в Крым в период курортного сезона. Smartavia объявила о старте реализации билетов из 11 городов крымском направлении.- С наступлением летнего сезона 2021 года полеты в аэропорт Симферополь и обратно самолеты перевозчика начнут выполнять из Архангельска, Мурманска, Сыктывкара, Чебоксар, Белгорода, Нижнекамска, Казани, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Уфы и московского Домодедово, - сообщили в пресс-службе аэропорта «Симферополь».Начиная со 2 июня каждую неделю рейсы будут осуществляться из Москвы, Белгорода, Казани и Нижнего Новгорода, с 3 июня – из Нижнекамска и Оренбурга, с 4 июня – из Уфы и Чебоксар. С 5 июня дважды в неделю будут летать самолеты между Симферополем и Сыктывкаром. Сообщение с Архангельском запланировано четыре раза в неделю с 31 мая, а из Мурманска – пять раз в неделю с 4 июня.Все полеты авиакомпания осуществит на комфортабельных лайнерах Boeing 737. Рейсы продлятся до конца сентября – начала октября 2021 года.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50