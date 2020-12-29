ГУП РК «Крым-Фармация» с 29 декабря меняет номер «горячей линия» по вопросам обеспечения льготными лекарственными препаратами по федеральной и региональной программ. Прежний номер 8-800-733-33-34 контакт-центра Министерства здравоохранения Рк прекращает работать.Гражданам с рецептами на получение медикаментов необходимо обращаться по бесплатному номеру 8-800-234-34-84 для оперативной информации о наличии препаратов в аптечной сети «Крым-Фармации» или сроках их поступления.- Чтобы получить такую справку, льготополучателю нужно сообщить свою фамилию, имя, отчество и номер льготного рецепта, - отметили в Минздраве. - «Горячая линия» по льготному лекарственному обеспечению будет функционировать ежедневно, в рабочие дни, без перерыва с 8.00 до 17.00.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50