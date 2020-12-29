Житель Крыма, работающий железнодорожником, выиграл в лотерею около 6 миллионов рублей. Счастливый билет мужчина приобрел через мобильное приложение.По словам победителя, он уже не раз выигрывал небольшие суммы в течение года. Билеты покупал в киосках, а потом решил упростить себе задачу и скачал приложение «Столото» на телефон, через которое и приобрел билет.Заветный тираж состоялся, когда железнодорожник вместе с супругой был в гостях у друзей.- Пока накрывали на стол, у меня было время, и я купил билет в приложении. А буквально через десять минут получил СМС. Когда увидел сумму выигрыша, чуть не потерял сознание. Показал экран телефона жене, надо было видеть ее реакцию и глаза, - откровенничает победитель.Он добавил, что тиражи не анализировал, не продумывал комбинации. Все проставлял наобум.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50