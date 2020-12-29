Пропавшего жителя Симферопольского района нашли мертвым.Проживающего в селе Пионерское 42-летнего мужчину в розыск объявили 26 декабря.- С 26 декабря 2020 года нет достоверной информации о его местонахождении, - сообщили активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «LizaAlert» в социальных сетях.Информация о том, что мужчину нашли погибшим, появилась на форуме организации утром 28 декабря. Причины смерти пока уточняются.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50