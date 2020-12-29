Подвижный состав трамвайного парка Евпатории в 2021 году обновят 27 единицами техники под метровую колею. Новые трамваи, на которые власти Крыма готовы потратить 1,35 миллиарда рублей, поставит АО «Уралтрнасмаш».Соответствующее распоряжение главы Крыма можно найти на официальном сайте правительства РК.В конце прошлого года в Евпаторию прибыл первый трамвай модели 71-411. Его представили весной 2020 года после того, как транспорт с успехом завершил испытания.Трамвай данной модели способен разогнать до 75 километров в час. Максимальное количество пассажиров, которое он может принять, - 179 человек.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50