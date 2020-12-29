В этом году на улицах Ялты появилось 166 новых камер видеонаблюдения, теперь всего по курорту работает 321 камера. Записи с них хранится в «Единой дежурно-диспетчерской службе 112», сообщил директор службы Игорь Кирилюк, передает Крымское информационное агентство.Камеры фиксируют все происходящее в городе в круглосуточном режиме. Таким образом властям Ялты удалось установить личности воров, которые похищали из городских клумб цветы. Кроме этого, камеры записали и другие злодеяния - порчу подземных переходов, незаконную торговлю и вылов рыбы в акватории морпорта.- Установили камеры в таких местах, где чаще всего бывает большое количество людей, а еще при входе на Массандровский и Приморский пляжи, - рассказал руководитель ЕДДС.Также 84 камеры проявились на новых остановках общественного транспорта. За соблюдением порядка наблюдают и в Гурзуфе и Симеизе.Игорь Кирилюк объяснил, что цветы из городских клумб чаще всего крадут пожилые люди. Подростки же в большинстве портят муниципальное имущество. А некоторые зеваки ради забавы нажимают на кнопку вызова экстренных служб в Пионерском парке.Правоохранительными органами в текущем году было просмотрено из камер видеонаблюдения записей больше чем по 500 обращениям. Кроме этого, камеры помогают найти пропавших людей.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50