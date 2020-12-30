30 декабря на Крымском полуострове нет и намека, что уже давным-давно пришла календарная зима. В народе эту дату называли Даниил Зимоуказчик, и пытались по погоде определить, каким будет май.- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный до 12 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный до 11 м/с. Температура воздуха до +16°.На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный до 15 м/с. Днем +12…+14°.Вода в Черном море +7° +11°.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50