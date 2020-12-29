На здании Республиканской клинической больницы имени Н. Семашко установили мемориальную табличку великому хирургу, ученому и богослову святителю Луке Войно-Ясенецкому.- В 50-х годах за стенами этого исторического здания работал выдающийся хирург, замечательный человек Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий. Он читал лекции и давал благословление на лечение, и читал проповеди. Это все совершал в рясе, - цитирует ассистента кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Медицинской академии им С.И. Георгиевского Владимира Саенко Крым 24.СПРАВКА КПАрхиепископ Лука – Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий – родился в 1877 году в Таврической губернии. Работал земским врачом, вел активную хирургическую практику, написал несколько научных трудов, защитил докторскую диссертацию.В 1921 году после смерти жены принял сан, став протоиереем. Был репрессирован, но никогда не прекращал помогать людям, лечить их. В конце жизни потеряв зрение, Лука больше не мог оперировать и только благословлял пациентов, исцеляя своей верой.Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий скончался 11 июня 1961 года. В 1995 году его причислили к лику святых Православной Церкви, его мощи перенесли в кафедральный Свято-Троицкий собор.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50