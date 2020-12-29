В Ленинском районе водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места аварии.Инцидент произошел в поселке Ленино ранним утром 28 декабря. Как сообщили в пресс-службе регионального отделения ГИБДД, пешеход двигался в том же направлении, что и автомобиль.От полученных травм 66-летний мужчина скончался, не дождавшись кареты «скорой помощи».В настоящее время проводится проверка по факту ДТП. Водитель и марка автомобиля не установлены.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50