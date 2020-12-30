Рост заболеваемости внебольничными пневмониями в Крыму за год составил 368%. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.- В целом по году уровень заболеваемости внебольничными пневмониями в Крыму выше уровня 2019 года на 368%, - отметила она. - .В Ялте уровень заболеваемости выше, чем в прошлом году, в восемь раз, в Симферополе и Сакском районе – на 500% выше, в Первомайском районе и Евпатории – на 400%.В каждом четвертом случае причиной пневмоний является коронавирус.За сутки в Крыму зафиксировали 331 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. С начала периода наблюдений коронавирус выявлен у 24 854 человек. Выздоровели 19 687 человек, 492 умерли.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50