В преддверии Нового года 29 крымских семей переехали из аварийного жилья в новостройку. Торжественная церемония вручения ключей прошла в поселке Гвардейское 29 декабря.- Это первый дом, который построен в рамках программы переселения на 2018-2020 годы. Я хочу пожелать вам, дорогие жильцы, чтобы этот дом и ваши квартиры действительно стали для вас семейным очагом, - цитируют в пресс-службе Министерства ЖКХ РК главу ведомства Дмитрия Черняева.Людей переселили из трех аварийных домов, расположенных в поселке Гвардейское и селе Чайковское Симферопольского района. Общая площадь расселенного аварийного фонда составила 1955,7 квадратных метров. Стоимость реализации мероприятий – 76,7 миллиона рублей.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50