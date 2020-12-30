Сотрудники симферопольского МБУ «Город» получили 16 единиц новой техники для работы в столице, сообщила заместитель директора учреждения Эльвира Евтухова.- Нам поступила новая техника - экскаватор, 2 автовышки, автомобиль «Лада Ларгус», автосамосвал КАМАЗ, 4 мини-погрузчика и комбинированная дорожная машина. Она сможет помогать зимой при посыпке дорог, - отметила Евтухова.Кроме этого, учреждению в ближайшее время передадут еще 5 единиц техники: автосамосвал, манипулятор и три комбинированные дорожные машины.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50