Кредитные карты появились в линейке продуктов российских банков достаточно давно, но настоящую популярность у населения приобрели только в последние несколько нетФинансовые сайты-агрегаторы помогают выбрать оптимальный вариант кредитной карты. На таких порталах публикуются актуальные условия по самым популярным банковским продуктам, поэтому клиенту не нужно самостоятельно разбираться в тарифах банков.Например, подборки кредитных карт от специализированного сервиса Много-Кредитов.Ру позволяют найти лучшее предложение в соответствии с различными потребностями клиентов. На данном сайте представлены рейтинги кредиток по самым разным признакам:- длительный льготный период;- моментальное рассмотрение;- бесплатное обслуживание;- возможность получения с 18 лет;- наличие выгодной кэшбэк-программы;- беспроцентное снятие наличности;- оформление по паспорту;- минимальная процентная ставка;- расширенное действие льготного периода с возможностью снятия наличных;- возможность доставки на дом.Если у клиента нет особых предпочтений в отношении указанных критериев и он просто хочет оформить кредитку на выгодных условиях, то можно ознакомиться с базовым рейтингом кредитных карт.