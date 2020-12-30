С 30 декабря в Симферополе начинает свою работу почтовое отделение нового формата, сообщили в пресс-службе ФГУП «Почта Крыма».Новое отделение почты будет находится в доме по адресу ул. Киевская №114. Капитальный ремонт в нем проводился с ноября 2017 года. Отделение оснастили современным оборудованием.- Здесь реализован принцип открытости - все производственные процессы происходят на виду у посетителей, - отмечают в пресс-службе.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50