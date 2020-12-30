В Крыму за сутки зафиксировали 8 летальных случаев от COVID-19. Таким образом, число пациентов, скончавшихся от коронавируса, достигло 500 человек.Напомним, в Крыму за сутки COVID-19 заразилось 331 человек. У 14 из них болезнь развивалась бессимптомно.Из общего числа заболевших за медицинской помощью к врачу обратилось 278 человек. Еще 53 выявили среди тех, кто контактировал с ранее заболевшими.За сутки в региональных лабораториях на коронавирус проверили 4 тысячи 10 человек. За все время пандемии в Крыму болезнь успешно побороло 19 тысяч 687 человек.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50