Крымский суд за нарушение предписаний Роспотребнадзора принял два решения о назначении штрафа в 200 тысяч рублей.- Что касается муниципального контроля, то за последнюю неделю поступило всего 36 материалов, из них 50% — Симферополь. 12 материалов переданы в суд для рассмотрения, - уточнила глава регионального Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, слова которой приводит Крымское информационное агентство.Она также добавила, что за прошедшую неделю во время эпидрасследования к административной ответственности привлекли 13 юридических лиц.Напомним, в крымском управлении Роспотребнадзора предложили ограничить работу кафе в торговых центрах на время распродаж. Больше запретов в преддверии Нового года вводить не планируют.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50