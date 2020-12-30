Дистанционное обучение не может дать качественного образования, заявил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба. Он отметил, что связано это с технической составляющей и отсутствием подобного опыта у педагогов. Поэтому обучение с 11 января 2021 года будет проходить в очной форме.- Очень надеемся, что никаких чрезвычайных ситуаций не произойдет, и мы с 11 января приступим к обучению в очном формате. Сейчас проходит оснащение школ серьезными техническими средствами, - рассказала министр образования РК Валентина Лаврик.Она добавила, что двухнедельный перерыв даст возможность семьям проанализировать, насколько дети усвоили правила профилактики распространения коронавируса.- Сегодня у нас продолжают функционировать в штатном режиме детские сады. По данным за 29 декабря на карантин отправили 17 групп, в них 399 воспитанников. Для общеобразовательных учреждений были проведены родительские собрания и классные часы перед каникулам, - сказала Лаврик.Кроме этого, учреждения среднего профессионального и высшего образования тоже уходят на новогодние каникулы до 10 января.- Студенты готовятся к сессии, которая будет в январе. Экзамены проведут в очном и дистанционном режиме. В очном - при соблюдении всех необходимых требований Роспотребнадзора, - заключила министр.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50