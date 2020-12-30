Количество смертей от коронавируса в Крыму продолжает расти. За неделю зарегистрировано 55 случаев, причем треть пациентов не достигли 50-летнего возраста.летальных исходов зафиксирована среди пациентов возрастной группы до 50 лет, сообщила на оперативном штабе по вопросу предупреждения распространение коронавируса- Ситуация не улучшилась, и по-прежнему очень высокие показатели летальности, - сообщила глава межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. - Летальных исходов за последнюю неделю 55, на прошлой неделе было 53.Всего в декабре от коронавируса скончались 199 человек. С начала периода наблюдений зафиксировано 500 смертей.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50