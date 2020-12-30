Отправляясь за покупками в торговые центры Крыма гости и жители региона не смогут зайти на фуд-корты. Их работу остановят на новогодние праздники, сообщила глава регионального управления Наталья Пеньковская. Жесткие правила вводятся ради недопущения массового скопления людей.- Люди в зонах размещения кафе не соблюдают масочный режим, поэтому мы вынуждены временно ограничить работу общепитов. Люди смогут заказать еду на вынос, - объяснила главный санитарный врач.Напомним, ранее Сергей Аксенов ввел в регионе режим повышенной готовности из-за коронавируса. По новым правилам работа фуд-кортов в ТЦ запрещена с 25 декабря 2020 года по 15 января 2021. Работать заведения могут только на вынос.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50