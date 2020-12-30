На Украине в 2021 году продолжат усиливать давление на Россию по крымской тематике.- Тема Крыма должна быть адской темой для России, а не священной, и мы ее такой сделаем. Мы уже много для этого сделали, - заявил Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинским СМИ. - Я абсолютно убежден и хочу, чтобы каждый гражданин знал, что наступит день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг. Я работаю над этим, и мы достигнем этой цели.Также глава украинского МИДа заявил, что запуск крымской платформы станет главным рычагом давления на Россию. Это так называемая переговорная площадка для координации международных усилий, которые якобы помогут вернуть Крым в состав Украины.Кулеба также добавил, что уже есть страны, которые готовы поддержать платформу и участвовать в саммите, запланированном на весну следующего года.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50