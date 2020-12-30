В симферопольский аэропорт привезли нового охранника - пятнистого трехмесячного щенка породы бордер-колли. Собачка вошла в состав кинологического подразделения службы безопасности.В Крым щенок прибыла из Костромы, его назвали Лорри Эст Венустус. Сейчас малышка проходит курс адаптации к новым для себя условиям. Ей уже назначили кинолога с которым она сможет ознакомиться с сослуживцами и бытом.Подготовку по курсу послушания Лорри начнет в феврале. После этого собака сможет находить в вещах пассажиров оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы.Чтобы приступить к службе в кинологическом подразделении Лорри должна будет сдать необходимые экзамены. Предположительно, это произойдет в августе-сентябре 2021 года.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50