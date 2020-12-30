С улиц Симферополя уберут баннер с новогодним поздравлением от лидера движения «За Новый Социализм!» Николая Платошкина. Такое требование рекламному агентству выдвинули сотрудники администрации столицы, написал в соцсетях глава регионального отделения движения Борис Лурье.- Администрация требует убрать баннер с новогодним поздравлением для крымчан от Николая Платошкина с рекламного щита. Чиновники свое решение мотивируют тем, что Платошкин уголовно преследуется. В данный момент он находится под домашним арестом, - написал Лурье.Он добавил, что лидера политического движения еще не судили, поэтому назвать его виновным пока нельзя.Баннер с Платошкиным демонтировали на улице 60 лет Октября.Напомним, лидера движения обвиняют в «склонении лиц к совершению массовых беспорядков», а также в «публичном распространении заведомо ложной информации».Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50