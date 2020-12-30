Москвичи массово летят в Крым для празднования Нового года. Также жители российской столицы выбирают для отдыха Сочи, говорится в исследовании аналитиков сервиса «Туту.ру».- Чаще всего жители Москвы брали авиабилеты в Сочи и Симферополь. Такая статистика держится уже второй год под ряд, - сообщают специалисты сервиса.В общем авиапотоке доля пассажиров, которые летят в Симферополь, составляет 7,6%, а в Сочи - 9,3%.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50