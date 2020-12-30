В преддверии новогодних праздников снизились цены на перелет из Москвы в Крыму на 13-14%, сообщают аналитикисервиса бронирования «Туту.ру».- Билеты на перелет из столицы России в столицу Крыма обойдутся пассажирам на 13-14% дешевле в преддверии Нового Года. Стоимость стала ниже, чем в прошлом году на 789 рублей.Напомним, в 2019 году полет обходился москвичам в среднем 6 242 рубля, теперь билет в Симферополь можно приобрести за 5 453 рубля.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50