В Крыму во время декабрьских проверок заведений общественного питания было выявлено 146 нарушений. 97 заведений обошлись предупреждением, на остальные были составлены протоколы и отправлены в межрегиональное управление Ропостребнадзора.- С 11 декабря осуществлен мониторинг общепита по республике, и на 29 декабря обследовано 4 тысячи 702 общепита. В общем, заведения пытаются соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, - уточнил министр промышленной политики РК Александр Трянов, слова которого приводит Крым 24.Он добавил, что в Симферополе были такие заведения, куда специалисты дважды приходили с проверкой. После праздника проверки продолжатся.Напомним, в Крыму с 20 декабря начали действовать запреты на проведение в праздничные дни массовых гуляний и корпоративов. Нарушителей ждет наказание. К примеру, отельерам откажут в господдержке, а чиновников, посетивших подобный «огонек», ждет увольнение.Ужесточение мер профилактики связано с нестабильной эпидемиологической обстановкой.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50