Зимние каникулы едва завершились, а уже вовсю идет бронирование жилья для отдыха в июне, июле и августе. Готовь сани летом!Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru отмечают, что больше стали бронировать семьи с детьми - рост составил 10 процентов, на 9 процентов выросла и продолжительности проживания, на 18 процентов подскочил средний чек.Топ -10 направлений по раннему бронированию (в процентах от всех броней на лето 2021):Ялта, 17Евпатория, 15Сочи, 11Анапа, 10Алушта, 9Геленджик, 6,5Феодосия, 6Ейск, 5Судак, 5Гагра, 5Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50