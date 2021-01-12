Работы по благоустройству парка Летчиков Керчи завершены.- За 10 дней работы специалисты провели обрезку сухих веток деревьев, а также кустов по всему периметру парка, обкопку деревьев, убрали мусор, листву и сорняки, - сообщил глава Керчи Сергей Бороздин, слова которого приводит Крым 24.В скором времени начнется благоустройство скверов у Морвокзала, по улице Свердлова и на Босфорском кольце.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50