Причиной землетрясения в Крыму 12 января 2021 года стало взаимодействие тектонических плит в едином сейсмическом поясе, сообщил КП-Крым директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ им. Вернадского Юрий Вольфман.Ученый отметил, что в последнее время по всему миру отмечаются активные подземные толчки. Но все дело в том, что Крым расположен на периферии сейсмической плиты, поэтому небольшие землетрясения на полуострове - обычное явление.Заметим, в это же время землетрясение силой 8,7 балла зафиксировали на границе России и Монголии. Но , по словам ученого, ситуация в Иркутске никак не повлияла на подземные толчки в Крыму.- Причина лишь в том, что все эти землетрясения расположены в едином планетарном сейсмическом поясе. Время от времени разные фрагменты его работают и случаются не очень сильные землетрясения, - отметил Вольфман.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50