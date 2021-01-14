Жительница Украины пыталась выехать из Крыма по поддельным документам. Нарушительницу поймали в пункте пропуска «Джанкой.Сотрудники Погрануправления ФСБ России по РК во время проверки паспорта 32-летней украинки усомнились в подлинности документа из-за отсутствия в нем одного листа. Подозрение вызвала и миграционная карта женщины.- Детальное изучение документа позволило определить, что он не соответствует установленному образцу и является подделкой, - уточнили в пресс-службе структуры.Гражданку опросили. Оказалось, что миграционную карту она приобрела у незнакомца в соседнем с Крымом регионе. Женщину передали полиции, на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50